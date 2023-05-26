Шанувальники Дженни Ортеги дізналися, що актриса зловживає алкоголем та має інші шкідливі звички, зокрема палить. І все б нічого, але нещодавно сама зірка запевняла, що веде здоровий спосіб життя, передає 24 Канал.

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Дженна Ортега збрехала, що не має шкідливих звичок

У мережі завірусилося відео, на якому 20-річна актриса Дженна Ортега курить цигарку та п’є вино зі своєю подругою актрисою Гідеон Адлон у Лондоні. Чимало шанувальників назвали дівчину брехункою, адже в одному зі своїх відео Ортега запевняла шанувальників у тому, що не курить і веде здоровий спосіб життя. Цим вона розчарувала своїх прихильників і втратила одразу кілька десятків тисяч підписників у соціальних мережах.

Втім, захисники зірки вважають, що Дженну Ортегу папараці "зловили" під час зйомок фільму "Дівчина Міллера" і кадри, що потрапили в мережу, – це фрагмент майбутньої драми.

Дженна Ортега палить і п’є алкоголь: дивіться відео

Нагадаємо, на початку січня 2022 року Netflix опублікував анонс 2 сезону серіалу "Венздей", який має вийти у 2023 році. Сценаристи серіалу зізнались, що продовження мало б більше розкрити Венздей як персонажку та показати її стосунки з мамою, подругою, хлопцями. Продюсери проєкту вже почали шукати атмосферні локації для зйомок та радитися зі сценаристами щодо сюжету.

Анонс 2 сезону "Венздей" від Netflix: дивіться відео онлайн