В среду, 7 мая, актриса Дженна Ортега рассказала в интервью, что ей важно быть услышанной. Кроме этого, она похвалила режиссера Тима Бертона, работавшего над первым сезоном шоу о семейке Аддамс.
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Дженна Ортега станет продюсером 2 сезона "Уэнсдэй"
В разговоре за круглым столом The Hollywood Reporter актриса "Крика" сказала: "У меня был опыт работы на телевидении, когда я чувствовала, что моего голоса не слышно. Я должна была быть марионеткой, должна была просто заткнуться и делать свою работу". Ортега также рассказала, что с раннего возраста или с тех пор, как она вошла в индустрию развлечений, она слышала подобные вещи.
Актриса чувствует, что она очень нравится Голливуду, поэтому поработала над своей нерешительностью и подписала контракт на "Уэнсдэй". В конце интервью Дженна Ортега поблагодарила за общий опыт работы над шоу.
Дженна Ортега / Фото из инстаграма звезды
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Что известно о 2 сезоне "Уэнсдэй"
- В начале января 2023 года Netflix опубликовал анонс 2 сезона сериала "Уэнсдэй", который покажут в конце 2023 года или уже в 2024 году.
- Сценаристы сериала признались, что продолжение должно больше раскрыть Уэнсдэй как персонаж и показать ее отношения с мамой, подругой, ребятами. Продюсеры проекта уже начали искать атмосферные локации для съемок и совещаться со сценаристами по поводу сюжета.
- Интересно, что Дженна Ортега во втором сезоне хочет видеть артистку Леди Гагу. По ее мнению, она прекрасно вписалась в компанию подростков-экстрасенов, оборотней, вампиров и горгон, которые учатся в академии "Невермор".