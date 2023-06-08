Среди англоязычных проектов на первых местах оказались "Очень странные дела 4" и "Красное сообщение". В списке неанглоязычных проектов в лидеры вышли сериал "Игра в кальмара" и норвежский фильм "Тролль".
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Самые популярные фильмы и сериалы на Netflix всех времен
Англоязычные фильмы
- "Красное сообщение"
- "Не смотрите вверх"
- "Птичий короб"
- "Достать ножи: Стеклянная луковица"
- "Серый человек"
- "Проект Адам"
- "Эвакуация"
- "Пурпурные сердца"
- "Непростительная"
- "Ирландец"
"Красное сообщение": смотрите трейлер
Англоязычные сериалы
- "Очень странные дела" (4 сезон)
- "Уэнздей" (1 сезон)
- "Дамер – Чудовище: История Джеффри Дамера" (минисериал)
- "Бриджертоны" (1 сезон)
- "Ночной агент" (1 сезон)
- "Бриджертоны" (1 сезон)
- "Очень странные дела" (3 сезон)
- "Люцифер" (5 сезон)
- "Ведьмак" (1 сезон)
- "Изобретая Анну" (минисериал)
"Очень странные дела" (4 сезон): смотрите трейлер
Неанглоязычные фильмы
- "Тролль" (Норвегия)
- "Кроваво-красное небо" (Германия)
- AKA (Франция)
- "Платформа" (Испания)
- "На Западном фронте без перемен" (Германия)
- "Черный краб" (Швеция)
- "Сквозь мое окно" (Испания)
- "Голод" (Таиланд)
- "Шутки в сторону 2" (Франция)
- "Ниже нуля" (Испания)
"Тролль": смотрите трейлер
Неанглоязычные сериалы
- "Игра в кальмара" (1 сезон)
- "Бумажный дом" (5 часть)
- "Бумажный дом" (4 часть)
- "Все мы мертвы" (1 сезон)
- "Слава" (1 сезон)
- "Бумажный дом" (3 часть)
- "Чрезвычайная юристка У" (1 сезон)
- Café con aroma de mujer (1 сезон)
- "Люпен" (1 часть)
- "Элита" (3 сезон)
"Игра в кальмара": смотрите трейлер