Официально: Дженна Ортега станет продюсером 2 сезона "Уэнсдэй"

Дженна Ортега не только сыграет главную роль во втором сезоне "Уэнсдэй", но и станет продюсером сериала. Она отметила, что команда будет делать все для того, чтобы поразить зрителей.

В среду, 7 мая, актриса Дженна Ортега рассказала в интервью, что ей важно быть услышанной. Кроме этого, она похвалила режиссера Тима Бертона, работавшего над первым сезоном шоу о семейке Аддамс.

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Дженна Ортега станет продюсером 2 сезона "Уэнсдэй"

В разговоре за круглым столом The Hollywood Reporter актриса "Крика" сказала: "У меня был опыт работы на телевидении, когда я чувствовала, что моего голоса не слышно. Я должна была быть марионеткой, должна была просто заткнуться и делать свою работу". Ортега также рассказала, что с раннего возраста или с тех пор, как она вошла в индустрию развлечений, она слышала подобные вещи.

Актриса чувствует, что она очень нравится Голливуду, поэтому поработала над своей нерешительностью и подписала контракт на "Уэнсдэй". В конце интервью Дженна Ортега поблагодарила за общий опыт работы над шоу.

Дженна Ортега / Фото из инстаграма звезды

Помимо 2 сезона "Уэнсдэй", Дженна Ортега появится в фильме Тима Бертона "Битлджус 2". Она сыграет роль дочери Вайноны Райдера. Этот фантастический фильм режиссера Тима Бертона выйдет в прокат в США 6 сентября 2024 года. В "Битлджусе" также примут участие такие звезды как Майкл Китон, Моника Белуччи, Кэтрин О'Хара, Вайнона Райдер и другие.

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Что известно о 2 сезоне "Уэнсдэй"