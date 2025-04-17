Дженнифер Гарнер показала, что может изображать на экране различных персонажей. 17 апреля актрисе, которая стала лауреатом "Золотого глобуса", исполнилось 53 года. Кино 24 расскажет о лучших ее роли в фильмах и сериалах.

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"Джуно" (2007)

Комедийная драма рассказывает о 16-летней школьнице Джуно, которая внезапно забеременела. Девушка находит объявление супругов Марка и Ванессы, которые хотят усыновить ребенка. После знакомства кажется, что выход найден, но семейная идиллия рушится. Марк решает, что не готов быть папой. Что теперь делать Джуно – казалось бы, наступил тупик.

Дженнифер Гарнер в кино / Кадр из фильма

Дженнифер Гарнер сыграла Ванессу Лоринг, будущую приемную маму ребенка. Это одна из ее лучших ролей. Она показала персонажку, которая сначала кажется серьезной, но потом показывает себя как заботливого человека, который просто хочет стать мамой.

"Поймай меня, если сможешь" (2002)

Талантливый авантюрист Фрэнк Эбигнейл покидает дом с 25 долларами в кармане. Он становится мошенником – благодаря своей привлекательности и харизме ему легко втираться в доверие честным гражданам. И теперь за Фрэнком охотится агент ФБР Карл Генретти.



Дженнифер Гарнер в кино / Кадр из фильма

Дженнифер Гарнер благодаря этому фильму смогла укрепить свою карьеру в Голливуде. Ей досталась небольшая роль бывшей модели и секс-работницы Шерил Энн, которая провела ночь с Фрэнком.

"Далласский клуб покупателей" (2013)

Биографическая драма рассказывает о коренном техасце Роне, у которого диагностировали СПИД. Врачи говорят, что ему осталось всего месяц, но Рон не готов сдаваться. Он находит лекарства за пределами США и незаконно привозит их домой.



Дженнифер Гарнер в кино / Кадр из фильма

Дженнифер Гарнер сыграла в фильме Ив Сакс, врача, которая сочувствовала беде Лона. Актриса доказала, что умело справляется и с главными ролями, и ролями второго плана.

"Шпионка" (2001 – 2006)

Сериал рассказывает историю спецагентки Сидни Бристоу, которая работает в тайном подразделении ЦРУ. Ее команда занимается борьбой с преступными организациями и террористами, а еще – секретными миссиями.



Дженнифер Гарнер в кино / Кадр из сериала

Дженнифер Гарнер воплотила в шпионском сериале главную роль, что стала ее прорывом. Она без особых сложностей перевоплотилась в свою смелую и закаленную персонажку с непростым характером.