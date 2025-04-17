Дженніфер Гарнер показала, що може зображати на екрані різноманітних персонажів. 17 квітня акторці, яка стала лауреаткою "Золотого глобуса", виповнилося 53 роки. Кіно 24 розповість про найкращі її ролі у фільмах та серіалах.

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"Джуно" (2007)

Комедійна драма розповідає про 16-річну школярку Джуно, яка раптово завагітніла. Дівчина знаходить оголошення подружжя Марка й Ванесси, яке хоче всиновити дитину. Після знайомства здається, що вихід знайдено, але сімейна ідилія руйнується. Марк вирішує, що не готовий бути татом. Що тепер робити Джуно – здавалось би, настав глухий кут.

Дженніфер Гарнер у кіно / Кадр з фільму

Дженніфер Гарнер зіграла Ванессу Лорінг, майбутню прийомну маму дитини. Це одна з її найкращих ролей. Вона показала персонажку, яка спершу здається серйозною, але потім показує себе як турботливу людину, яка просто хоче стати мамою.

"Упіймай мене, якщо зможеш" (2002)

Талановитий авантюрист Френк Ебігнейл залишає дім з 25 доларами в кишені. Він стає шахраєм – завдяки своїй привабливості й харизмі йому легко втиратися у довіру чесним громадянам. Та тепер за Френком полює агент ФБР Карл Генретті.



Дженніфер Гарнер у кіно / Кадр з фільму

Дженніфер Гарнер завдяки цьому фільму змогла зміцнити свою кар'єру в Голлівуді. Їй дісталась невелика роль колишньої моделі та секс-працівниці Шеріл Енн, яка провела ніч з Френком.

"Далласький клуб покупців" (2013)

Біографічна драма розповідає про корінного техасця Рона, у якого діагностували СНІД. Лікарі кажуть, що йому залишилось всього місяць, але Рон не готовий здаватися. Він знаходить ліки за межами США й незаконно привозить їх додому.



Дженніфер Гарнер у кіно / Кадр з фільму

Дженніфер Гарнер зіграла у фільмі Ів Сакс, лікарку, яка співчувала біді Лона. Акторка довела, що вміло дає раду і головним ролям, і ролям другого плану.

"Шпигунка" (2001 – 2006)

Серіал розповідає історію спецагентки Сідні Брістоу, яка працює в таємному підрозділі ЦРУ. Її команда займається боротьбою зі злочинними організаціями й терористами, а ще – секретними місіями.



Дженніфер Гарнер у кіно / Кадр з серіалу

Дженніфер Гарнер втілила у шпигунському серіалі головну роль, що стала її проривом. Вона без особливих складнощів перевтілилась у свою сміливу та загартовану персонажку з непростим характером.