Хотя ситуация выглядела поразительно, Дженнифер Энистон была готова к этому и восприняла событие с юмором и профессионализмом. В материале можете увидеть видео со съемочной площадки.

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Дженнифер Энистон облили "нефтью" на улице Нью-Йорка

Инцидент произошел во время съемок сериала "Утреннее шоу", где Дженнифер Энистон выполняет одну из главных ролей. В этом проекте актриса играет персонажа, по имени Алекс Леви, ведущую популярной программы "Утреннее шоу".

На коротком ролике со съемочного процесса видно, как Дженнифер обливают черной жидкостью. Это происходит, когда ее персонаж в сцене снимает протест на телефон. Важно отметить, что этот момент был заранее спланирован как часть сценария, и актриса была в курсе всех деталей. Этот эффект создает визуально яркий и символический момент для дальнейшего развития сюжета в сериале.

Недавно стало известно, что съемки четвертого сезона уже начались. С момента своего создания сериал "Утреннее шоу" получил большое количество положительных отзывов в индустрии. Он был номинирован на 50 различных наград, что подчеркивает его влияние и высокое качество.

Дженнифер Энистон, исполняющая одну из главных ролей, получила награду SAG в 2020 году за свою игру в сериале.