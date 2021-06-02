"Все еще наслаждаюсь любовью от "Друзей: Воссоединение. Спасибо каждому из Вас", – поделилась Дженнифер Энистон.

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Среди фото, которые опубликовала актриса, – селфи с режиссером первого сезона "Друзей" – Джеймсом Берроузом, которого Энистон назвала "папой". Также подписчики поражены смешным фото с Дэвидом Швиммером, Джастином Бибером и Хейли Бибер.

Когда сталкиваются два совершенно разных мира, лицо Дэвида Швиммера говорит само за себя,

– говорит актриса.

Последнее фото очень интересное – карикатура на "Друзья: Воссоединение", которая опубликована в журнале The New Yorker.