"Все еще наслаждаюсь любовью от "Друзей: Воссоединение. Спасибо каждому из Вас", – поделилась Дженнифер Энистон.

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Среди фото, которые опубликовала актриса, – селфи с режиссером первого сезона "Друзей" – Джеймсом Берроузом, которого Энистон назвала "папой". Также подписчики поражены смешным фото с Дэвидом Швиммером, Джастином Бибером и Хейли Бибер.

Когда сталкиваются два совершенно разных мира, лицо Дэвида Швиммера говорит само за себя,
– говорит актриса.

Последнее фото очень интересное – карикатура на "Друзья: Воссоединение", которая опубликована в журнале The New Yorker.

Что известно о новом эпизоде "Друзей"

В новом эпизоде актеры вспомнили самые интересные моменты фильма шоу: от репетиционного чтения "Эпизода с Медузой" до переосмысления эпической викторины с 4 сезона, когда Джои и Чендлер выиграли квартиру Моники и Рейчел. В специальном выпуске воссоединения также приняли участие: Риз Уизерспун (сыгравшая сестру Рейчел), Леди Гага, Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер. Съемки спецэпизода происходили чуть больше двух дней.