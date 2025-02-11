Сегодня, 11 февраля, Дженнифер Энистон отмечает день рождения – ей исполнилось 56 лет. По этому случаю 24 Канал собрал лучшие ленты с актрисой, которые стоят просмотра. Хотя большинство ее ролей связаны с комедией и романтикой, в фильмографии Энистон есть и драматические и анимационные ленты.

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"Хорошая девочка"

В центре сюжета – красавица Джастин, которая живет в провинциальном городке, работает продавщицей и состоит в браке. Ее муж – ленивый эгоист. Все меняется, когда в супермаркете появляется новый кассир Том. Сначала они становятся друзьями, но впоследствии все больше сближается. Это может привести к непредсказуемым событиям.



Дженнифер Энистон в большом кино / Кадр из фильма

Романтическая драма захватывает и показывает искреннюю и несравненную актерскую игру Дженнифер Энистон, которая исполнила главную роль и воспроизвела всю палитру эмоций. На фильм реагируют по-разному, однако он по-своему показывает реалии жизни.

"Офисное пространство"

Сатирическая лента описывает работников компании Initech. Чтобы уменьшить расходы, компания нанимает консультантов и называет их всех Бобами. Эти эксперты будут решать, кого уволить, а кого оставлять в должности. Трое друзей – Питер, Самир и Майкл – решают взбунтоваться.



Дженнифер Энистон в большом кино / Кадр из фильма

Одна из лучших лент в фильмографии Энистон, где она сыграла официантку Джоанну, с которой встречается один из трех друзей. Роль актрисы небольшая, но и в этом случае ей удалось выделиться.

"Невыносимые боссы"

Фильм рассказывает о трех друзьях, которые задумываются об убийстве своих руководителей. Они больше не могут терпеть издевательства и унижения. Мужчины решают, что каждый из них должен убить босса своего друга и замаскировать это под несчастный случай, чтобы не вызвать подозрений.



Дженнифер Энистон в большом кино / Кадр из фильма

Дженнифер Энистон сыграла бывшую начальницу Дейла Джулию. Это забавный фильм, где актриса безупречно исполняет свою роль и показывает свое мастерство и талант.

"Стальной гигант"

События анимационного фильма происходят в 1950-х годах в маленьком американском городке. Моряк Эрл видит, как на землю падает какой-то объект, а затем местный парень посреди ночи видит гигантского стального робота. Они становятся настоящими друзьями, но когда о гиганте узнают военные, его жизнь теперь зависит от мальчика.



Дженнифер Энистон в большом кино / Кадр из фильма

Дженнифер Энистон озвучила Энни Хьюз – вдову и мать главного героя. Она была чрезвычайно убедительной, а сама лента получила высокие оценки от критиков и зрителей.