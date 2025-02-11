Сьогодні, 11 лютого, Дженніфер Еністон відзначає день народження – їй виповнилося 56 років. З цієї нагоди 24 Канал зібрав найкращі стрічки з акторкою, які варті перегляду. Хоч більшість її ролей пов'язані з комедією та романтикою, у фільмографії Еністон є й драматичні та анімаційні стрічки.

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"Хороша дівчинка"

У центрі сюжету – красуня Джастін, яка живе у провінційному містечку, працює продавчинею й перебуває у шлюбі. Її чоловік – ледачий егоїст. Все змінюється, коли в супермаркеті з'являється новий касир Том. Спершу вони стають друзями, але згодом все більше зближується. Це може призвести до непередбачуваних подій.



Дженніфер Еністон у великому кіно / Кадр з фільму

Романтична драма захоплює та показує щиру й незрівнянну акторську гру Дженніфер Еністон, яка виконала головну роль і відтворила всю палітру емоцій. На фільм реагують по-різному, однак він по-своєму показує реалії життя.

"Офісний простір"

Сатирична стрічка описує працівників компанії Initech. Щоб зменшити витрати, компанія наймає консультантів та називає їх усіх Бобами. Ці експерти вирішуватимуть, кого звільнити, а кого залишати на посаді. Троє друзів – Пітер, Самір і Майкл – вирішують збунтуватися.



Дженніфер Еністон у великому кіно / Кадр з фільму

Одна з найкращих стрічок у фільмографії Еністон, де вона зіграла офіціантку Джоанну, з якою зустрічається один з трьох друзів. Роль акторки невелика, але й у цьому випадку їй вдалося виділитися.

"Нестерпні боси"

Фільм розповідає про трьох друзів, які замислюються про вбивство своїх керівників. Вони більше не можуть терпіти знущання й приниження. Чоловіки вирішують, що кожен з них має вбити боса свого друга і замаскувати це під нещасний випадок, щоб не викликати підозр.



Дженніфер Еністон у великому кіно / Кадр з фільму

Дженніфер Еністон зіграла колишню начальницю Дейла Джулію. Це кумедний фільм, де акторка бездоганно виконує свою роль і показує свою майстерність і талант.

"Залізний гігант"

Події анімаційного фільму відбуваються у 1950-х роках у маленькому американському містечку. Моряк Ерл бачить, як на землю падає якийсь об'єкт, а згодом місцевий хлопчина посеред ночі бачить гігантського сталевого робота. Вони стають справжніми друзями, але коли про гіганта дізнаються військові, його життя тепер залежить від хлопчика.



Дженніфер Еністон у великому кіно / Кадр з фільму

Дженніфер Еністон озвучила Енні Г'юз – вдову і матір головного героя. Вона була надзвичайно переконливою, а сама стрічка отримала високі оцінки від критиків та глядачів.