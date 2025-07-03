Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Deadline. В материале знаете больше о предстоящей киноработе.

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Дженнифер Энистон сыграет в сериале об абьюзивных отношениях с матерью: подробности

Известно, что будущий мини-сериал будет насчитывать 10 эпизодов. Дженнифер Энистон, известная зрителю благодаря роли в сериале "Друзья", сыграет роль матери. Также сообщается, что это будет экранизация книги "Радуюсь, что моя мама умерла".

В кинопроекте речь пойдет об отношениях с нарциссической матерью, которая носит высокий статус "матери-звезды" и подает себя как высшую ценность в мире. Лента будет рассказывать об эмоциональном, психическом и физическом насилии с ее стороны на протяжении всего детства главной героини.



Книга "Я рада, что моя мама умерла" / Фото AtrBooks

Известно, что книга вышла в свет 9 августа 2022 года и стала настоящим бестселлером по версии The New York Times. Кто сыграет роль дочери – пока не разглашается.

Кстати, недавно Дженнифер Энистон растрогала милым фото с Кортни Кокс. Смотрите фотографию – по ссылке.