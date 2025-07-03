Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Deadline. У матеріалі знаєтеся більше про майбутню кінороботу.

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Дженніфер Еністон зіграє у серіалі про аб'юзивні стосунки з матір'ю: подробиці

Відомо, що майбутній мінісеріал налічуватиме 10 епізодів. Дженніфер Еністон, відома глядачеві завдяки ролі у серіалі "Друзі", зіграє роль матері. Також повідомляється, що це буде екранізація книги "Радію, що моя мама померла".

У кінопроєкті йтиметься про стосунки з нарцисичною матір'ю, яка носить високий статус "матері-зірки" і подає себе як найвищу цінність у світі. Стрічка розповідатиме про емоційне, психічне та фізичне насильство з її боку протягом усього дитинства головної героїні.



Книга "Я рада, що моя мама померла" / Фото AtrBooks

Відомо, що книга вийшла у світ 9 серпня 2022 року і стала справжнім бестселером за версією The New York Times. Хто зіграє роль доньки – поки що не розголошується.

До речі, нещодавно Дженніфер Еністон зворушила милим фото з Кортні Кокс. Дивіться світлину – за посиланням.