Однак вони залишились найкращими подругами й поза знімальним майданчиком. Дженіфер Еністон опублікувала зворушливе фото із Кортні. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм акторки.

Рекомендуємо Зірка відомого українського серіалу "Коли ми вдома" перебуває у важкому стані: що сталося

Дженніфер Еністон опублікувала фото із Кортні Кокс: як сьогодні виглядають акторки

Дженіфер Еністон та Кортні Кокс знімалися разом у культовому серіалі 90-х "Друзі". Відтоді вони стали не просто колегами по знімальному майданчику, а й справжніми подругами. І навіть через роки продовжують зустрічатися та проводити час разом.

Рейч і Мон – назавжди,

– так їх називають прихильники у коментарях.

Це скорочення від імен персонажів Рейчел Грін і Моніки Геллер із серіалу.



Дженніфер Еністон та Кортні Кокс / Фото з інстаграму акторки

Дженіфер також поділилася милими фото з собакою і друзями – на знімках були, зокрема, Шон Хейс, Андреа Бендеуолд і Крістін Хан.

До речі, ми зібрали підбірку 4 українських акторів, які стали популярними ще в дитинстві. Зараз їх просто не впізнати. Дивіться – за посиланням.