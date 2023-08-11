Я очень незрелая, – Дженнифер Кулидж призналась, почему отказалась быть мамой и сожалеет ли об этом

У звезды любимого сериала "Белый лотос", Дженнифер Кулидж, нет детей. Вопреки времени, когда актриса размышляла над идеей материнства, она сознательно приняла решение не становиться матерью.

К слову, сейчас Дженнифер утверждает, что дети могли бы существенно разнообразить ее жизнь в Лос-Анджелесе. По словам 61-летней звезды, ей скучно в свободное от работы время.

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Дженнифер Кулидж объяснила, почему так и не решилась забеременеть

В новом интервью для глянца GQ звезда призналась, что отказалась от материнства из-за того, что хотела оставаться молодой. Тогда дети, по ее словам, заставили бы ее повзрослеть.

Я очень, очень незрелая, думаю, это объясняет, почему у меня нет детей. Я сама как ребенок. Возможно, если бы у меня были дети, мне пришлось бы повзрослеть,

– подчеркнула она.

Впрочем, если бы сейчас в Кулидже были дети, она бы больше ценила свою жизнь в Голливуде. Звезда говорит, что жизнь без детей не так весела: "Мне скучно".

Еще одной причиной, почему актриса не стала матерью, заключается в том, что она часто встречалась с сильными мужчинами, но не имела стабильных постоянных отношений. Одно время она встречалась с комиком Крисом Кэттеном.

"У меня никогда не было спокойного парня, который был бы просто полон радости, понимаете? Того, кто смеется над всеми вашими недостатками. Я никогда не выбираю себе такого", – призналась Дженнифер.

Как известно, звезде никогда не хватало внимания окружающих, более того, в прошлом году она рассказала, что переспала с 200 мужчинами, благодаря своей популярности после фильма "Американский пирог", в котором сыграла роль матери Стифлера.

Дженнифер Кулидж в фильме "Американский пирог" / AL

К слову, в 2021 году вышел первый сезон популярного сериала "Белый лотос" с ее участием. Ее роль Тани Макуэйд не только привлекла внимание зрителей, но раскрыла перед ней новые возможности в Голливуде. За эту работу звезда получила престижные награды "Золотой глобус", "Эмми", "Critics Choice Awards" и "SAG Awards".

Недавно Дженнифер Кулидж присоединилась к забастовке сценаристов, которая продолжается с мая 2023 года. К тому же сейчас актриса часто занимается благотворительностью: выступает в поддержку больных СПИДом, а также борется за права животных.