Дженнифер Лопес будет бороться против искусственного интеллекта в новом проекте от Netflix

Певица и актриса присоединилась к актерскому составу фантастического триллера "Атлас". Режиссером выступит Брэд Пейтон, известный блокбастерами "Рэмпейдж" и "Сан-Андреас". Какую роль исполнит Лопес для проекта – узнавайте на Кино 24.
После подписания контракта с американским стриминговим сервисом Netflix Дженнифер Лопес объявила о создании совместного проекта. Как сообщает Deadline она собирается сыграть главную роль и продюсировать научно-фантастический триллер "Атлас", основанный на оригинальном сценарии Лео Сардаряна.
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Фильм станет одним из проектов в рамках сотрудничества Лопес со стриминговим сервисом. Она также снимется в картинах "Мать" от автора "Мулан" Ники Каро и в экранизации романа Изабеллы Мальдонадо "Шифр" (The Cipher), которая расскажет о серийном убийце.
Для меня большая честь работать с Дженнифер, Элейн и остальной командой. Возможность поставить Дженнифер в главной роли в этом фильме – это сбывшаяся мечта, поскольку я знаю, что она принесет невероятную силу, глубину и подлинность, которыми мы все восхищаемся в ее работах. Кроме того, мы с Джеффом очень рады вернуться к работе со Скоттом, Ори и всей командой Netflix,
– отметил Пейтон.
О чем расскажет сюжет фильма "Атлас"
Научно-фантастическая картина расскажет о мрачном будущем, в котором живет женщина-воин, которая станет последней надеждой человечества в войне с искусственным интеллектом. ИИ тоже желает остановить войну, но только уничтожив все живое на планете. Героиня решается на совершенно неожиданный шаг – она объединяется с умной машиной, чтобы победить.
Над сценарием поработал один из создателей "Лок и ключ" Арон Эли Колейт.
Когда стартуют съемки и когда состоится премьера – пока неизвестно.
Фильмография Дженнифер Лопес
С 1986 года Джей Ло сыграла в таких романтических фильмах:
- "Госпожа горничная";
- "Джили";
- "Девушка из Джерси";
- "Потанцуем?";
- "Если свекровь – монстр";
- "Запасной план";
- "Чего ждать, когда ждешь ребенка";
- "Начни сначала" и другие.