Дженнифер Лопес подписала контракт с Netflix: о чем договор

Продюсерская телекомпания Дженнифер Лопес Nuyorican Productions согласилась создавать для популярной платформы фильмы и телепередачи по оригинальным сценариям.
Вместе с Лопес сотрудничать с Netflix будут соучредитель Nuyorican Бенни Медина и президент компании Элейн Голдсмит-Томас. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
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Известно, что в Netflix радуются партнерству с продюсерской телекомпанией актрисы.
На протяжении всех аспектов своей карьеры Дженнифер Лопес играла важную роль в сфере развлечений. Сотрудничая с ней и Nuyorican, мы знаем, что она продолжит приносить удивительные истории, радость и вдохновение публике во всем мире,
– заявил глава отдела глобальных фильмов Netflix Скотт Стубер.
Этой новостью актриса также поделилась с подписчиками в своем инстаграме.
Актерская карьера Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес начала свою кинокарьеру еще в 1986 году. С тех пор актриса перевоплотилась не в одну героиню лент и сериалов, которые в основном были мечтательными и безумно влюбленными. В частности, Джей Ло сыграла в таких романтических лентах:
- "Госпожа горничная "
- "Джильи"
- "Девушка из Джерси"
- "Давай потанцуем"
- "Если свекровь – монстр"
- "План Б"
- "Чего ждать, когда ждешь ребенка"
- "Начни сначала" и других.
Даже в боевике с Джейсоном Стейтемом "Паркер" актриса предстала в привычном романтическом образе. Но, кажется, Джей Ло активно работает над тем, чтобы разрушить устойчивое клише о себе. Сейчас актриса готовится к съемкам 2 боевиков, которые могут помочь ей избавиться от стереотипных ролей.
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Сейчас Дженнифер Лопес работает над фильмом "Мать" с режиссером Ники Каро. В фильме она исполнит роль киллера. Для актрисы это новое амплуа, ведь раньше она представала перед зрителями в романтических комедиях или же драмах. Поэтому миллионы людей захотели увидеть, как Джей Ло будет чинить расправу над обидчиками.
В центре событий фильма окажется наемная убийца, которая за годы своей работы нажила немало врагов. Теперь главной героине не остается ничего другого, как скрываться от недругов, желающих ей смерти. Покинуть свое укрытие киллер осмелится только тогда, когда ее дочь окажется в опасности.