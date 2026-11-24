Как сообщает Just Jared, 57-летняя Дженнифер Лопес откровенно рассказала о трудностях, с которыми сталкивается в киноиндустрии из-за своего происхождения. Актриса убеждена, что даже сегодня Голливуд не всегда готов предлагать ей разнообразные роли.

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Дженнифер Лопес рассказала о дискриминации в Голливуде

Во время беседы в подкасте Popcast от The New York Times певица призналась, что зрители часто имеют ложное представление о ее карьере.

По мнению многих, столь известная артистка ежедневно получает десятки сценариев и может позволить себе выбирать любые роли. Однако реальность, по словам Лопес, совсем иная.

Думаю, люди представляют, будто я постоянно получаю тысячи предложений. Но даже в начале карьеры мне предлагали лишь несколько ролей. Поэтому приходилось самой создавать для себя возможности, – рассказала актриса.

Лопес считает, что одна из причин такого отношения связана с ее латиноамериканским происхождением.

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Я просто не была типичной белой актрисой. И, знаете, в определенной степени ситуация остается такой и сегодня, – отметила звезда.

В то же время артистка признала, что Голливуд за последние годы стал гораздо более открытым к разнообразию. Однако, по ее мнению, определенные стереотипы относительно внешности и происхождения актеров все еще существуют.

Как Дженнифер Лопес создает для себя роли

Вместо того чтобы ждать, пока кто-то наконец предложит ей желанный сценарий, Лопес решила действовать самостоятельно.

На протяжении более десяти лет она активно занимается продюсированием фильмов и телевизионных проектов, в которых нередко сама исполняет главные роли.

По словам актрисы, такой подход позволяет ей не зависеть исключительно от решений кинокомпаний.

"Если я хочу что-то сделать, то не жду, пока мне это предложат. Я стараюсь воплотить замысел самостоятельно. А если параллельно появляется интересное предложение – прекрасно", – пояснила Лопес.

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Напомним, что Дженнифер Лопес имеет более чем тридцатилетний опыт работы в кино. Зрители знают ее по фильмам "Селена", "Горничная", "Если свекровь – монстр", "Стриптизерши" и многим другим.

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