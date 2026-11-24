Як повідомляє Just Jared, 57-річна Дженніфер Лопес відверто розповіла про труднощі, з якими стикається в кіноіндустрії через своє походження. Акторка переконана, що навіть сьогодні Голлівуд не завжди готовий пропонувати їй різноманітні ролі.

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Дженніфер Лопес розповіла про дискримінацію в Голлівуді

Під час розмови в подкасті Popcast від The New York Times співачка зізналася, що глядачі часто мають хибне уявлення про її кар'єру.

На думку багатьох, настільки відома артистка щодня отримує десятки сценаріїв і може дозволити собі обирати будь-які ролі. Проте реальність, за словами Лопес, зовсім інша.

Думаю, люди уявляють, ніби я постійно отримую тисячі пропозицій. Але навіть на початку кар'єри мені пропонували лише кілька ролей. Тому доводилося самій створювати для себе можливості, – розповіла акторка.

Лопес вважає, що одна з причин такого ставлення пов'язана з її латиноамериканським походженням.

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Я просто не була типовою білою акторкою. І, знаєте, певною мірою ситуація залишається такою й сьогодні, – зазначила зірка.

Водночас артистка визнала, що Голлівуд за останні роки став значно відкритішим до різноманітності. Однак, на її думку, певні стереотипи щодо зовнішності та походження акторів усе ще існують.

Як Дженніфер Лопес створює для себе ролі

Замість того щоб чекати, поки хтось нарешті запропонує їй бажаний сценарій, Лопес вирішила діяти самостійно.

Упродовж понад десяти років вона активно займається продюсуванням фільмів і телевізійних проєктів, у яких нерідко сама виконує головні ролі.

За словами акторки, такий підхід дозволяє їй не залежати виключно від рішень кінокомпаній.

Якщо я хочу щось зробити, то не чекаю, поки мені це запропонують. Я намагаюся втілити задум самостійно. А якщо паралельно з'являється цікава пропозиція – чудово, – пояснила Лопес.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес має понад тридцятирічний досвід роботи в кіно. Глядачі знають її за стрічками "Селена", "Пані покоївка", "Якщо свекруха – монстр", "Стриптизерки" та багатьма іншими.

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