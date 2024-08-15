Дженнифер Лоуренс – 34: 5 фильмов с самой харизматичной актрисой Голливуда, о которых мало кто знает

Талантливая и харизматичная актриса Дженнифер Лоуренс за короткое время достигла немалого успеха в киноиндустрии. Она получила Оскар, множество других наград и была одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

Сегодня, 15 августа, Дженнифер Лоуренс празднует день рождения – ей исполняется 34 года. Кино 24 собрало малоизвестные фильмы с актрисой, о которых вы могли не знать.

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"Горящая равнина"

В драме рассказывают о менеджере ресторана Сильвии. Она не может избавиться от призраков прошлого, в котором совершила непоправимое. Последствия того случая отражаются в ее жизни. Но некоторые события заставляют пересмотреть ее взгляды на жизнь.



Дженнифер Лоуренс / Кадр из фильма

Дженнифер Лоуренс играет Марианну, которая случайно убивает собственную мать и ее любовника. Несмотря на то, что актрисе тогда было 18, она справилась со сверхсложной ролью.

"Зимняя кость"

Малобюджетная лента рассказывает о несчастливой семье, которая живет в глуши. Ответственность за всех берет 17-летняя Ри, которая проходит разнообразные трудности, чтобы спасти от гибели своих близких.



Дженнифер Лоуренс / Кадр из фильма

Дженнифер Лоуренс вспоминала, что ей 20-летней было сложно погрузиться во все детали жизни подростка. Уже тогда критики Голливуда начали ставить ставки на Лоуренс.

"Как сумасшедший"

Мелодрама рассказывает о двух молодых людях, которые готовы на все ради любви. Они знакомятся во время учебы в университете, но расстаются из-за обстоятельств. Их отношения должны пройти сложнейшее испытание.



Дженнифер Лоуренс / Кадр из фильма

Дженнифер Лоуренс исполняет роль Саманты, на этот раз она отошла от образа решительной и смелой девушки и предстала в новом амплуа. Саманта безответно влюблена в давнего друга.

"Мама!"

Фильм ужасов рассказывает о семейной паре, спокойную жизнь которой нарушают незнакомцы в доме. Мужчина воспринимает это спокойно, тогда как у женщины возникает тревожность.



Дженнифер Лоуренс / Кадр из фильма

Лоуренс играет непростую роль матери, где сочетается безумие, абсурд и непристойность. Это кино, к которому готовы не все, однако и здесь Дженнифер показала себя на высоком уровне.

"Дьявол, которого ты знаешь"

Популярная и перспективная актриса сейчас ведет уединенный образ жизни. Все, что у нее осталось – это воспоминания. В ее прошлом есть страшная тайна, которую героиня хочет скрыть.



Дженнифер Лоуренс / Кадр из фильма

Лоуренс играет перспективную актрису, которая соревнуется со своей матерью. Это младшая версия персонажа главной героини, которая не менее важна.