Очнулся после операции: Джереми Реннер опубликовал фото из больницы и поблагодарил поклонников
Источник:Инстаграмм Джереми Реннера
Американский актер Джереми Реннер вышел на связь после произошедшего на Новый год несчастного случая. Звезда опубликовал фото из больницы и поблагодарил фанов за поддержку.
1 января во время уборки снега специальная машина ратрак случайно наехала на ногу Джереми. Актер потерял много крови и перенес две операции.
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Джереми Реннер в больнице
Сегодня в инстаграме Джереми опубликовал фото из больницы и поблагодарил поклонников за теплые слова поддержки.
Благодарю всех за добрые слова. Я растерян, чтобы что-то писать. Но я посылаю любовь всем вам,
– написал Реннер.
Сообщение актера прокомментировали известные актеры и режиссеры Голливуда, среди которых:
- Орландо Блум: "Молимся, брат";
- Крис Эванс: "Жесткий как гвоздь. Люблю тебя, друг";
- Крис Гемсворт: "Дружище, скорейшего выздоровления. Присылаю любовь на твой путь!";
- Крис Пратт: "Продолжай молиться, братец";
- Братья Руссо: "Посылаю всю нашу любовь, брат, и надежду на скорейшее выздоровление";
- Пол Беттани: "Люблю тебя, друг. Присылаю тебе любовь и исцеление";
- Тайка Вайтити: "Мой брат, люблю тебя".
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