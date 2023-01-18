После многочисленных травм, операций и двух недель лечения: Джереми Реннера выписали из больницы

Звезду Marvel Джереми Реннера, попавшего в аварию 1 января, выписали из больницы. Очевидно, актер чувствует себя гораздо лучше.

Об этом сообщил сам актер в сети. На днях в инстаграме он написал, что скучает по дому, а вчера, 17 января, поделился в твиттере, что посмотрел новую серию сериала "Мэр из Кингстауна" дома вместе с семьей.

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Джереми Реннера выписали из больницы

Несмотря на то, что мой мозг затуманен в процессе выздоровления, я был очень взволнован, чтобы посмотреть 201 серию со своей семьей дома,

– ответил Реннер в комментариях к сообщению о "Мэре из Кингстауна".

Джереми Реннер уже дома / Скриншот твита

Что случилось с Джереми Реннером

На Новый год, во время расчистки снега, специальная машина Ратрак случайно наехала на ногу Джереми; из-за аварии он потерял много крови, получил травмы грудной клетки, опорно-двигательного аппарата и ноги.

В больнице он провел почти три недели, там ему совершили две операции. Недавно речь шла даже о том, что Реннеру могут ампутировать ногу.

Реннер снялся в нескольких проектах Marvel в роли Клинта Бартона / Соколиного глаза, начиная с фильма Тор 2011 года. Кроме того, актер снялся во многих коммерческих хитах, в том числе в двух фильмах из серии "Миссия невыполнима", "Прибытие", "Афера по-американски" и "28 недель спустя". Он также был номинирован на две премии Оскар: за роль второго плана в фильме "Город" и в номинации "Лучший актер" за работу в фильме "Повелитель бури". Сегодня он играет главную роль в сериале Тейлора Шеридана "Мэр Кингстауна", второй сезон которого дебютировал 15 января года.