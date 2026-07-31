Как сообщает 19.30_tvp, по словам звезды фильмов "Иллюзия обмана" и "Социальная сеть" Джесси Айзенберга, его семья имеет польско-украинские корни, а предки пережили войну во Львове. Именно поэтому поддержка украинцев для него – не формальность и не очередная благотворительная акция.

Находиться здесь для меня – очень личный опыт. Моя семья пережила войну во Львове. Совсем рядом с тем местом, где мы сейчас работаем, кто-то спас жизнь моей семье. Поэтому в определенном смысле я чувствую обязанность быть здесь и делать что-то положительное для людей, которые сейчас переживают войну, – поделился Айзенберг.

Актер приехал в Украину вместе с командой благотворительной инициативы The Campfire Project, которая организует гуманитарно-образовательные миссии для детей, пострадавших от войны. Интересно, что сначала в проект пригласили его жену Анну Страут, которая работает учительницей в государственных школах Нью-Йорка. Однако Айзенберг решил, что оставаться в стороне в такой ситуации не хочет.



Джесси Айзенберг с коллегами / Фото: инстаграм.the.campfire.project



Во Львовской области команда проекта проводила программу арт-терапии для 70 детей. И, похоже, сам актер получил от этого не меньше эмоций, чем ее участники.

Айзенберг признался, что довольно цинично относится к американской индустрии развлечений, ведь она часто превращает искусство в отлаженный механизм. Однако работа с украинскими детьми напомнила ему, насколько искренним может быть творческий процесс.

Когда я вижу, как искусству учат в такой среде, где у детей нет собственных профессиональных или творческих амбиций, – для меня это что-то невероятно чистое, прекрасное. И это заставляет меня еще больше любить свою работу, – отметил актер.

К слову, свой приезд в Украину Джесси Айзенберг не афишировал. О том, что голливудская звезда находится во Львове, стало известно лишь после того, как его случайно заметили в одном из местных магазинов.

Между тем поддержку украинцам продолжают выражать и другие мировые знаменитости. В частности, Анджелина Джоли в очередной раз напомнила об Украине и привлекла внимание к войне.