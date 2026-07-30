Об этом стало известно из поста пользовательницы @juliagnatyk на платформе Threads. Девушка уже поделилась своими впечатлениями от неожиданной встречи.

Джесси Айзенберг посетил Львов

Когда вам говорят, что что-то нереально, то смело можете не обращать на это внимания. Встретить Джесси Айзенберга в Dodo Socks во Львове тоже казалось нереальным,

– говорится в посте девушки.

Джесси Айзенберга заметили во Львове / Скриншот из Threads

Айзенберг прибыл в Украину в рамках международного благотворительного проекта The Campfire Project, который реализуется в сотрудничестве с польской гуманитарной организацией Fundacja Humanitarna Folkowisko. Инициатива направлена на образовательно-психологическую поддержку детей и подростков из числа внутренне перемещенных лиц и беженцев.

Первый этап гуманитарной миссии стартовал в селе Нагачев Львовской области. Вместе с группой волонтеров актер присоединился к организации арт-терапевтических занятий. В частности, более 70 украинских детей и подростков будут посещать уроки танцев, изобразительного искусства и театра, а также получать профессиональные консультации для проработки психологических травм.

На втором этапе проекта команда The Campfire Project проведет специализированный тренинг для украинских педагогов, художников и специалистов в области психического здоровья. Цель семинара – передать местным специалистам методики для дальнейшей психологической поддержки населения.

Что известно о Джесси Айзенберге

Это 42-летний американский актер, режиссер и сценарист еврейского происхождения. Семья его предков имеет украинско-польские корни.

Мировую известность Айзенберг приобрел благодаря роли основателя Facebook Марка Цукерберга в фильме "Социальная сеть". Эта работа принесла ему номинации на премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA в категории "Лучшая мужская роль".

Среди самых известных работ актера: франшиза об иллюзионистах "Иллюзия обмана", комедийный хоррор "Добро пожаловать в Зомбиленд", а также роль в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

В последние годы Айзенберг активно занимается режиссурой и написанием сценариев. В 2024 году он выпустил трагикомедию "Настоящая боль", для которой написал сценарий, выступил режиссером и сыграл главную роль вместе с Кираном Калкином.

Что интересно, эта картина посвящена исследованию семейных корней и памяти о Холокосте в Польше. За этот сценарий Айзенберг получил вторую в карьере номинацию на "Оскар" и завоевал премию BAFTA.

Кстати, на днях Анджелина Джоли публично поддержала фотографа, снимающего войну в Украине.