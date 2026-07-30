Про це стала відомо з допису користувачки @juliagnatyk на платформі Threads. Дівчина вже поділилася емоціями від несподіваної зустрічі.

Джессі Айзенберг завітав до Львова

Коли вам кажуть, що щось нереальне, то сміливо можете пропускати це повз вуха. Зустріти Джессі Айзенберга в Dodo Socks у Львові теж здавалося нереальним,

– йдеться у дописі дівчини.

Джессі Айзенберга побачили у Львові / Скриншот з Threads

Айзенберг прибув до України в межах діяльності міжнародного благодійного проєкту The Campfire Project, який реалізують у співпраці з польською гуманітарною організацією Fundacja Humanitarna Folkowisko. Ініціатива спрямована на освітньо-психологічну підтримку дітей та підлітків із числа внутрішньо переміщених осіб і біженців.

Перший етап гуманітарної місії стартував у селі Нагачів Львівської області. Разом із групою волонтерів актор долучився до організації арттерапевтичних занять. Зокрема, понад 70 українських дітей та підлітків відвідуватимуть уроки з танців, образотворчого мистецтва й театру, а також отримуватимуть фахові консультації для пропрацювання психологічних травм.

На другому етапі проєкту команда The Campfire Project проведе спеціалізований тренінг для українських освітян, митців та фахівців у галузі ментального здоров'я. Мета семінару – передати місцевим спеціалістам методики для подальшої психологічної підтримки населення.

Що відомо про Джессі Айзенберга

Це 42-річний американський актор, режисер та сценарист єврейського походження. Сім'я його предків має українсько-польське коріння.

Світову популярність Айзенберг здобув завдяки ролі засновника Facebook Марка Цукерберга у фільмі "Соціальна мережа". Ця робота принесла йому номінації на премії Оскар, Золотий глобус та BAFTA в категорії "Найкраща чоловіча роль".

Серед найвідоміших робіт актора: франшиза про ілюзіоністів "Ілюзія обману", комедійний горор "Вітаємо у Зомбіленді", а також роль у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".

Останніми роками Айзенберг активно займається режисурою та написанням сценаріїв. У 2024 році він випустив трагікомедію "Справжній біль", для якої написав сценарій, виступив режисером та зіграв головну роль разом із Кіраном Калкіном.

Що цікаво, ця стрічка присвячена дослідженню родинного коріння та пам'яті про Голокост у Польщі. За цей сценарій Айзенберг здобув другу в кар'єрі номінацію на Оскар та виборов премію BAFTA.

До речі, днями Анджеліна Джолі публічно підтримала фотографа, який знімає війну в Україні.