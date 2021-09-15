Премьера сериала состоялась 4 сентября 2021 года на ежегодном международном Венецианском кинофестивале вне конкурса. На красном ковре исполнители главных ролей в сериале, которые играют супружескую пару, вели себя как влюбленная пара, чем вызвали обсуждение в сети.

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Как сообщает источник, Джессика Честейн прокомментировала, что хоть и на экране все эротические сцены в сериале действительно выглядят сексуально, но это не было так легко. Причиной нервотрепки актрисы стала давняя хорошая дружба с Оскаром Айзеком (они вместе учились в школе искусств Джулиарди (Нью-Йорк).

Актриса вспоминает, что после съемок первого дубля к актерам подошел координатор по интимным сценам и сделал замечание, ведь в паре было далеко до правдоподобия. Но в результате, по словам Честейн, именно Оскар Айзек помог ей настроиться на нужную волну.

Есть одна песня, которая мне очень нравится, и он напевал мне ее в перерывах между дублями. И я подумала: "Просто смотри на него". Самая красивая часть одной из эротических сцен – момент, когда они смотрят друг на друга. И Оскар помог мне создать этот момент,

– рассказала актриса.

Джессика Честейн и Оскар Айзек на красном ковре в Венеции / Фото Getty Images

Первый эпизод сериала "Сцены из супружеской жизни" уже вышел на HBO 12 сентября. Сюжет мини-сериала рассказывает об отношениях бывших супругов после развода. Последний из пяти эпизодов выйдет на экраны 10 октября.

"Сцены из супружеской жизни" – это римейк одноименного фильма режиссера Ингмара Бергмана 1973-го года.

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