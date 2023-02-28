Джессика Честейн споткнулась на сцене SAG Awards 2023 – курьезное видео

Американская актриса Джессика Честейн получила награду на премии Гильдии киноактеров США. Идя на сцену, чтобы произнести речь, звезда споткнулась, однако чувствует себя хорошо.

Актриса неудачно наступила на платье Zuhair Murad над тафтой, но посмеялась над инцидентом, вышла за статуэткой и поблагодарила своих поклонников. На Премии Гильдии киноактеров США Джессика Честейн стала лучшей актрисой за роль в минисериале "Джордж и Темми".

Смотрите также Кортни Кокс получила свою звезду на Голливудской Аллее Славы: фото счастливой актрисы

Джессика Честейн споткнулась на сцене SAG Awards 2023

После того, как ведущие церемонии SAG Awards 2023 назвали имя актрисы, она вышла на сцену, но споткнулась на лестнице. Несмотря на то, что инцидент был неловким, она назвала это благословением.

В интервью People Честейн призналась, что сначала ее "немного смутило" падение, но пошутила о ситуации и сказала: "Я споткнулась на лестнице, но мне помогали двое очень красивых мужчин, один из которых был Поль Мескаль, так что это было не так уж плохо".

Джессика Честейн споткнулась на сцене SAG Awards 2023: смотрите видео

Вопреки неудобному моменту, Честейн очень обрадовалась своей победе, заявив: "Я просто так счастлива, и я не могу в это поверить". Это была ее третья победа на премии SAG по пяти номинациям, что делает это значительным достижением. Хотя это преткновение могло стать несчастным случаем, положительное отношение Честейна и благодарность за награду говорят о ее устойчивости и профессионализме.

В своей речи она сказала: "Боже мой! Спасибо! Вау! Спасибо премии Гильдии киноактеров. Мне нужно поблагодарить Кей, Криса, Кита и всех в Showtime, потому что единственная причина, почему я здесь, заключается в том, что они убедили людей смотреть шоу, и я очень благодарна им".

Смотрите также Актер "Белого лотоса" оконфузился заявлением о мире в Украине и России: "Союз навсегда"

Полный список победителей SAG Awards 2023

Лучшая мужская роль в телефильме или минисериале – Сэм Эллиотт, 1883

Лучшая женская роль в телефильме или минисериале – Джессика Честейн, "Джордж и Темми"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джейсон Бейтман, "Озарк"

Лучшая женская роль в драматическом сериале – Дженнифер Кулидж, "Белый лотос"

Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Лучшая женская роль в комедийном сериале – Джин Смарт, "Уловки"

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале – "Белый лотос"

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале – "Начальная школа Эбботт"

Лучшая мужская роль в фильме – Брендан Фрейзер, "Кит"

Лучшая женская роль в фильме – Мишель Ео, "Всё везде и сразу"

Лучшая мужская роль второго плана в фильме – Джонатан Ке Кван, "Всё везде и сразу"

Лучшая женская роль второго плана в фильме – Джейми Ли Кертис, "Всё везде и сразу"

Лучший актерский состав в фильме – "Всё везде и сразу"