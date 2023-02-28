Актриса невдало наступила на сукню Zuhair Murad із тафти, але посміялася з інциденту, вийшла за статуеткою і подякувала своїм шанувальникам. На Премії Гільдії кіноакторів США Джессіка Честейн стала найкращою акторкою за роль у мінісеріалі "Джордж і Теммі".

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Джессіка Честейн спіткнулася на сцені SAG Awards 2023

Після того, як ведучі церемонії SAG Awards 2023 назвали ім’я актриси, вона вийшла на сцену, але спіткнулась на сходах. Попри те, що інцидент був незручним, вона назвала це благословенням.

В інтерв’ю People Честейн зізналася, що спершу її "трохи збентежило" падіння, але пожартувала про ситуацію та сказала: "Я спіткнулася на сходах, але мені допомагали двоє дуже красивих чоловіків, один з яких був Поль Мескаль, тож це було не так вже й погано".

Джессіка Честейн спіткнулася на сцені SAG Awards 2023: дивіться відео

Всупереч незручному моменту, Честейн дуже зраділа своїй перемозі, заявивши: "Я просто така щаслива, і я не можу в це повірити". Це була її третя перемога на премії SAG із п’яти номінацій, що робить це значним досягненням. Хоч це спотикання могло стати нещасним випадком, позитивне ставлення Честейн і вдячність за нагороду говорять про її стійкість і професіоналізм.

У своїй промові вона сказала: "Боже мій! Дуже дякую. Вау! Дякуємо премії Гільдії кіноакторів. Мені потрібно подякувати Кей, Крісу, Кіту та всім у Showtime, бо єдина причина, чому я тут, полягає в тому, що вони переконали людей дивитися шоу, і я дуже вдячна їм".

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Повний список переможців SAG Awards 2023

Найкраща чоловіча роль у телефільмі або мінісеріалі – Сем Елліотт, 1883

Найкраща жіноча роль у телефільмі або мінісеріалі – Джессіка Честейн, "Джордж і Теммі"

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Джейсон Бейтман, "Озарк"

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі – Дженніфер Кулідж, "Білий лотос"

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкращий акторський ансамбль у драматичному серіалі – "Білий лотос"

Найкращий акторський ансамбль у комедійному серіалі – "Початкова школа Ебботт"

Найкраща чоловіча роль у фільмі – Брендан Фрейзер, "Кит"

Найкраща жіноча роль у фільмі – Мішель Єо, "Все завжди і водночас"

Найкраща чоловіча роль другого плану у фільмі – Джонатан Ке Кван, "Все завжди і водночас"

Найкраща жіноча роль другого плану у фільмі – Джеймі Лі Кертіс, "Все завжди і водночас"

Найкращий акторський склад у фільмі – "Все завжди і водночас"