Джессика Честейн увлечена отважностью украинских женщин, рожающих в бомбоубежищах

Американская актриса, звезда "Сцен супружеской жизни", Джессика Честейн поддержала украинских женщин, вынужденных сегодня рожать в подвалах. Об этом актриса написала в своем инстаграме.

Звезда опубликовала пост, в котором собрала несколько фотографий беременных украинских женщин, скрывающихся в бомбоубежищах во время обстрелов. "Эти женщины – особенные", – прокомментировали ее подписчики.

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Вещи, которые вам нужно увидеть. Этим отважным украинкам пришлось рожать в бомбоубежищах #StandWithUkraine,

– поделилась актриса со своими подписчиками.

Фото беременных женщин в бомбоубежищах / Фото из инстаграма Джессики Честейн

Напомним, голливудские актеры продолжают поддерживать Украину. В частности, мужеством украинских женщин увлеклись также звезда "Двенадцать друзей Оушена" Кэтрин Зета-Джонс.

С Международным днем ​​борьбы за женские права украинских женщин поздравила и легендарная актриса Дженнифер Энистон. Ее коллега из сериала "Утреннее шоу" Риз Уизерспун в своем инстаграме оставила ссылки на организации, финансово поддерживающие украинские семьи.

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