"Я встретила невероятных людей": Джессика Честейн вспомнила путешествие в Украину

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн 7 августа посетила Украину. На шоу Джимми Киммела звезда припомнила встречу с Зеленским и заверила, что в Украине у нее есть друзья.

В начале августа Честейн встретилась с Владимиром Зеленским и своими глазами увидела последствия зверств российских кафиров на Киевщине. В начале сентября призналась, что ей понадобилось много времени, чтобы прийти в себя после увиденного.

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Джессика Честейн о визите в Украину

Честейн выразила восхищение украинским народом и с начала войны хотела помогать Украине. Когда ее пригласили в нашу страну, очень обрадовалась.

На шоу Джимми Киммела звезда рассказала, что у него есть друзья из Украины: "Я связывалась с ними, чтобы сказать, как мне жаль. Моему другу пришлось покинуть свой дом. Я сказала, если я могу что-то сделать, пожалуйста, дай мне знать, ведь мое сердце просто разрывается".

Когда меня пригласили, я была счастлива, потому что иногда чувствовала себя такой ненужной. Я хотела сделать все, что в моих силах, чтобы помочь или улучшить что-то,

– призналась актриса.

В воскресенье 7 августа звезда прилетела самолетом в Польшу и на поезде приехала в столицу Украины. "Я сидела в поезде 12 часов со своим другом. Ни переводчика, ни охраны", – вспомнила она.

После визита в Киев и встречи с президентом актриса отправилась в Ирпень. Там она увидела, что оставили после себя оккупанты. На деоккупированной территории встретилась с семьями, пострадавшими во время войны.

Сейчас сложно об этом говорить, потому что это очень грустно, что так сейчас происходит,

– сказала она.

На шоу Джимми Киммела Честейн вспомнила и о Зеленском, который ее спрашивал, что об украинцах пишут в мировых СМИ. По ее словам, президент подчеркивал, что о войне в Украине не стоит забывать. "Мы действительно боимся того, что будет осенью и зимой. Знаешь, если нам отключат электричество?" Я думаю, что он пытался сделать так, чтобы мир не забыл о них (украинцев – 24 канал)", – Честейн вспомнила слова президента.

Владимир Зеленский и Джессика Честейн / Фото с сайта президента Украины

Джессика известна своими ролями в сериале "Сцены супружеской жизни", фильмах "Глаза Тамми Фэй", "Интерстеллар", "Опасная игра Слоун", Игра Молли" и многие другие. В 2022 году звезда получила свой первый Оскар. То, что известны миру знаменитости посещают Украину во время войны – очень ценно, ведь это еще один способ напомнить миру об ужасных событиях в Украине.

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Напомним, прежде чем встретиться с Зеленским, звезда посетила столичную больницу "Охматдет". Там она разговаривала с детьми, которым вручила подарки. Ей рассказали о работе медицинского центра во время войны. Как известно, в больнице находятся дети из разных городов Украины, в частности, Херсона и Чернигова.

Кроме того, Честейн посетила выставку о последствиях российской оккупации в художественной галерее "ПинчукАрТЦентр".