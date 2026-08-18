Агент Скалли удивила своим признанием: Джиллиан Андерсон рассказала о романе с девушкой в школе

Джиллиан Андерсон решила немного приоткрыть завесу над своим подростковым прошлым –, и оказалось, что там было немало историй, которые в 12 лет точно не обсуждались за семейным столом.

Как сообщает pagesix, 58-летняя актриса рассказала, что одним из ее первых романов в старшей школе были отношения со старшей девушкой – еще когда семья переехала из Лондона в американский Гранд-Рапидс.



Джиллиан Андерсон рассказала об отношениях с девушкой / Фото Getty Images



По словам Андерсон, все происходило тайно, и паре приходилось скрываться, а когда об этом узнал парень актрисы – он быстро развелся с ней.

Интересно, что сама Андерсон говорит: тогда она даже не задумывалась о том, что у нее нетрадиционная ориентация – ведь у нее "были парни".



Детство, поддельное удостоверение и гей-бары в 12 лет

А еще актриса рассказала, что в двенадцать лет с поддельным удостоверением проникала в гей-бары и танцевала там по ночам. Мама, по ее словам, смирилась.

Кто же этот "партнер по жизни"?

На протяжении многих лет таблоиды связывают имя Андерсон со сценаристом "Короны" Питером Морганом, хотя официально пара так ничего и не подтвердила.

Сама актриса намекнула, что ее нынешний партнер – мужчина, но добавила, что чувствовала бы себя так же, даже если бы это была женщина.

За плечами Андерсон – два официальных брака (с ассистентом режиссера сериала "Совершенно секретно" Клайдом Клотцем и документалистом Джулианом Озанном), дочь Пайпер и двое сыновей от бизнесмена Марка Гриффитса.

Звезда "Американского пирога" Шеннон Элизабет, которую многие до сих пор помнят как Надю, неожиданно нашла новый источник больших денег – OnlyFans.