Как сообщает HELLO, актриса зарегистрировалась на OnlyFans в апреле 2026 года – и уже через девять дней заработала свой первый миллион долларов.



Шеннон Элизабет заработала миллион на OnlyFans / Фото Getty Images



Элизабет рассказала, что сама не ожидала такого результата. По ее словам, за первые девять дней на платформе она преодолела отметку в 1 миллион долларов, а впоследствии заработала уже несколько миллионов. При этом на ее странице нет полностью обнаженного контента.

Актерская карьера отошла на второй план

Последние десять лет Шеннон значительно реже работала в Голливуде. Она переехала в Южную Африку и сосредоточилась на защите дикой природы.

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Актриса основала организацию Animal Avengers, а впоследствии развила это направление в фонд Shannon Elizabeth Foundation, который занимается защитой исчезающих видов и африканских природных территорий.

По словам Элизабет, в последние годы она в основном жила на свои сбережения.

Теперь ситуация несколько изменилась. Новые доходы позволяют ей выбирать актерские проекты не из-за денег, а потому, что они ей действительно нравятся.

Все это началось с "Американского пирога"



Шеннон Элизабет | Фото Getty Images



Мировую известность Шеннон приобрела в 1999 году после роли студентки по обмену Нади в "Американском пироге".

Затем последовали "Очень страшное кино", "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар", "Настоящая любовь" и другие фильмы.

Кстати, страницу на OnlyFans Элизабет запустила 16 апреля – в тот же день, когда тихо подала на развод с мужем Саймоном Борхертом. Они поженились в 2021 году.

Полностью уходить из кино Шеннон не собирается. Она возвращается на экран в будущем хорроре "First Witch", параллельно продолжая заниматься природоохранной деятельностью в Южной Африке.

Также стало известно, что звезда "Гарри Поттера" зарабатывает на OnlyFans.