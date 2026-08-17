Як повідомляє HELLO, акторка приєдналася до OnlyFans у квітні 2026 року – і вже за дев’ять днів заробила свій перший мільйон доларів.



Шеннон Елізабет заробила мільйон на OnlyFans / Фото Getty images



Елізабет розповіла, що сама не очікувала такого результату. За її словами, за перші дев’ять днів на платформі вона перетнула позначку в 1 мільйон доларів, а згодом заробила вже кілька мільйонів. При цьому її сторінка не містить повністю оголеного контенту.

Акторство відійшло на другий план

Останні десять років Шеннон значно менше працювала в Голлівуді. Вона переїхала до Південної Африки та зосередилася на захисті дикої природи.

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Акторка заснувала Animal Avengers, а згодом розвинула цей напрям у Shannon Elizabeth Foundation, яка займається захистом зникаючих видів та африканських природних територій.

За словами Елізабет, останні роки вона переважно жила зі своїх заощаджень.

Тепер ситуація дещо змінилася. Нові заробітки дозволяють їй вибирати акторські проєкти не через гроші, а тому, що вони їй справді подобаються.

Усе це почалося з "Американського пирога"



Шеннон Елізабет | Фото Getty images



Світову популярність Шеннон отримала у 1999 році після ролі студентки за обміном Наді в «Американському пирозі».

Потім були "Дуже страшне кіно", "Джей і Мовчазний Боб завдають удару у відповідь", "Реальна любов" та інші фільми.

До речі, сторінку OnlyFans Елізабет запустила 16 квітня – того самого дня, коли тихо подала на розлучення з чоловіком Саймоном Борхертом. Вони одружилися у 2021 році.

Повністю залишати акторство Шеннон не збирається. Вона повертається на екран у майбутньому хорорі First Witch, паралельно продовжуючи займатися природоохоронною діяльністю в Південній Африці.

Також стало відомо, що зірка Гаррі Поттера заробляє на OnlyFans.



