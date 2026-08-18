Як передає pagesix, 58-річна акторка розповіла, що одним із перших її романів у старшій школі були стосунки зі старшою дівчиною – ще коли родина переїхала з Лондона до американського Гранд-Репідса.



Джилліан Андерсон розповіла про стосунки з дівчиною / Фото Getty images



За словами Андерсон, усе відбувалося приховано, і пара мусила ховатися, а коли про це дізнався хлопець акторки – швидко з нею розлучився.

Цікаво, що сама Андерсон каже: тоді вона навіть не думала, що вона має нетрадиційну орієнтацію – адже в неї "були хлопці".



Дитинство, фальшиве посвідчення і гей-бари в 12 років

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А ще акторка розповіла, як у дванадцять років з фальшивим посвідченням проникала у гей-бари й танцювала там ночами. Мама, за її словами, змирилася.

Хто ж той "партнер по життю"?

Роками таблоїди зв'язують ім'я Андерсон зі сценаристом "Корони" Пітером Морганом, хоча офіційно пара так нічого й не підтвердила.

Сама акторка натякнула, що її нинішній партнер – чоловік, але додала, що почувалася б так само, навіть якби це була жінка.

За плечима Андерсон – два офіційні шлюби (з асистентом режисера "Цілком таємно" Клайдом Клотцом та документалістом Джуліаном Озанном), донька Пайпер і двоє синів від бізнесмена Марка Гріффітса.

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