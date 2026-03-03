Как за время карьеры изменился Джим Керри, внешность которого сейчас обсуждают в сети
- Джим Керри получил почетную награду за выдающиеся достижения в кинематографе на церемонии "Сезар".
- Известный актер снялся во многих культовых фильмах, таких как "Эйс Вентура", "Маска" и "Шоу Трумана".
Последние несколько дней в сети активно обсуждают внешность канадско-американского актера Джима Керри. 26 февраля он появился на 51-й церемонии вручения премии "Сезар", где получил почетную награду за выдающиеся достижения в кинематографе, вместе со своей избранницей, дочерью и внуком, и люди заметили, что мужчина очень изменился.
В сети появилось немало теорий заговоров: пользователи предполагают, что на красную дорожку якобы вышел клон, или что Керри был в маске. Однако стоит понимать, что актеру 64 года, и возрастные изменения – это вполне нормально, также внешность человека на фотографиях зависит от освещения и ракурса съемки. В материале 24 Канала читайте, как за время карьеры изменился Джим и что о нем известно.
Как за время карьеры изменился Джим Керри?
Джим Керри родом из канадского города Ньюмаркет. В 15 лет парень начал выступать в комедийном клубе в Торонто. Он работал уборщиком на фабрике, чтобы помогать своей семье, однако затем уволился и начал выступать на разогреве у успешных комиков – Бадди Хэкетта и Родни Дэнджерфилда
Актер дебютировал на большом экране в 1984 году в фильме Finders Keepers. Однако большого успеха достиг, сыграв главную роль в комедии "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" (1994).
Позже Керри снялся в таких известных фильмах: "Маска" (1994), "Тупой и еще тупее" (1994), "Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа" (1995), "Бэтмен навсегда" (1995), "Кабельщик" (1996), "Лжец, лжец" (1997).
Успех Джиму Керри также принесла лента 1998 года "Шоу Трумана". Он исполнил роль Трумана Бербанка, за которую получил премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль".
Второй "Золотой глобус" в той же категории актер получил за трагикомедию 1999 года "Человек на Луне". Он воплотил на экране главного героя – Энди Кауфмана. Несмотря на огромный успех, Джима не номинировали на премию "Оскар", однако он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.
Актер также известен по фильмам "Гринч – похититель Рождества" (2000), "Брюс Всемогущий" (2003), "Вечное сияние чистого разума" (2004) и другим.
После более чем трехлетней паузы в кинокарьере, Керри вернулся на большие экраны в начале 2020 года. Он сыграл злого Доктора Эгмена в экранизации популярной видеоигры 1990-х годов "Соник в кино".
Стоит заметить, что новая избранница Джима Керри – актриса и художница из Лос-Анджелеса Минзи. Появление на церемонии вручения премии "Сезар" – их первый совместный выход в свет. Во время мероприятия комик произнес эмоциональную речь на французском языке, в которой признался девушке в любви.