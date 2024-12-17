Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание ComicBook. Актер объяснил, почему изменил решение.

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Джим Керри передумал уходить на пенсию: что произошло

Два года назад Джим Керри объявил, что после премьеры фильма "Еж Соник 2" он планирует завершить свою карьеру в кинематографе. Однако, несмотря на эти намерения, актер возвращается на большие экраны, и уже 20 декабря 2024 года состоится премьера третьей части этой популярной франшизы, в которой Джим снова воплотит роль своего культового персонажа Роботника, а также его дедушки.

Вскоре после того, как стало известно о его участии в новом проекте, начали распространяться слухи, что Джим Керри согласился сняться в "Ежике Сонике 3" из-за финансовых трудностей. Однако актер опроверг эти сплетни. По его словам, комментарии насчет денег были лишь шуткой, и они не имеют никакого отношения к его решению вернуться к роли.

Джим Керри также поделился, что хотя он действительно думал о паузе в карьере, когда ему предложили новую интересную роль, он понял, что не готов завершить свою актерскую деятельность. Как он объяснил, если на пути появляется хорошая идея или команда людей, с которыми вам приятно работать, все меняется. Это стало для него своеобразным сигналом, что еще есть интересные возможности и новые проекты, в которых он хочет участвовать.

Кроме того, Джим Керри выразил готовность вернуться к своим культовым ролям, в частности в таких фильмах, как "Маска" и "Как Гринч похитил Рождество". Он отметил, что если появится "правильная идея", он открыт к новым увлекательным проектам и готов вернуться к этим знаковым образам, которые принесли ему всемирное признание.