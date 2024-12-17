Про це повідомляє 24 Канал з посилання на видання ComicBook. Актор пояснив, чому змінив рішення.

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Джим Керрі передумав йти на пенсію: що сталося

Два роки тому Джим Керрі оголосив, що після прем'єри фільму "Їжак Сонік 2" він планує завершити свою кар'єру в кінематографі. Однак, попри ці наміри, актор повертається на великі екрани, і вже 20 грудня 2024 року відбудеться прем'єра третьої частини цієї популярної франшизи, в якій Джим знову втілить роль свого культового персонажа Роботніка, а також його дідуся.

Незабаром після того, як стало відомо про його участь у новому проєкті, почали ширитися чутки, що Джим Керрі погодився знятися в "Їжаку Соніку 3" через фінансові труднощі. Однак актор спростував ці плітки. За його словами, коментарі щодо грошей були лише жартом, і вони не мають ніякого відношення до його рішення повернутися до ролі.

Джим Керрі також поділився, що хоча він справді думав про паузу в кар'єрі, коли йому запропонували нову цікаву роль, він зрозумів, що не готовий завершити свою акторську діяльність. Як він пояснив, якщо на шляху з'являється хороша ідея або команда людей, з якими вам приємно працювати, все змінюється. Це стало для нього своєрідним сигналом, що ще є цікаві можливості й нові проєкти, в яких він хоче брати участь.

Крім того, Джим Керрі висловив готовність повернутися до своїх культових ролей, зокрема в таких фільмах, як "Маска" та "Як Ґрінч викрав Різдво". Він зазначив, що якщо з'явиться "правильна ідея", він відкритий до нових захопливих проєктів і готовий повернутися до цих знакових образів, які принесли йому всесвітнє визнання.