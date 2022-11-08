Представляем ведущего 95-й церемонии вручения премии Оскар Джимми Киммела. Добро пожаловать обратно! – написали они.
Джимми Киммел станет ведущим Оскара 2023 / Скриншот
Церемония вручения Оскар пройдет в театре "Долби" 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.
Что известно о Джимми Киммеле
Комик с 2003 года ведет ночное ток-шоу Jimmy Kimmel Live!, в котором, например, звезды читают оскорбительные твиты о себе или родители снимают реакцию своих детей, которым сказали, что их конфеты на Хэллоуин кто-то съел. Джимми сыграл также в фильмах "Третий лишний 2" и "Идеальный голос 2".