Будет весело: комик Джимми Киммел снова станет ведущим Оскара 2023

8 ноября 2022 , 11:24
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Источник:

Твиттер The Academy

Церемонию вручения премии Оскар 2023 года проведет популярный комик Джимми Киммел. Она состоится 12 марта 2023 года.

Это будет третье появление Джимми Киммела в роли ведущего на Оскаре. Впервые это произошло в 2017 году. До этого комик проводил церемонии вручения премии Эмми.

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Джимми Киммел станет ведущим Оскара 2023 года

Представляем ведущего 95-й церемонии вручения премии Оскар Джимми Киммела. Добро пожаловать обратно!
– написали они.


Джимми Киммел станет ведущим Оскара 2023 / Скриншот

Любопытно. Украинский Оскаровский комитет избрал фильм, который будет представлять Украину среди претендентов на премию Оскар-2023 в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Им стала лента "Клондайк" Марины Эр Горбач. 21 декабря мы узнаем, попал ли он в шорт-лист Оскара.

Церемония вручения Оскар пройдет в театре "Долби" 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.

Что известно о Джимми Киммеле

Комик с 2003 года ведет ночное ток-шоу Jimmy Kimmel Live!, в котором, например, звезды читают оскорбительные твиты о себе или родители снимают реакцию своих детей, которым сказали, что их конфеты на Хэллоуин кто-то съел. Джимми сыграл также в фильмах "Третий лишний 2" и "Идеальный голос 2".
Автор: Наталія Гулій