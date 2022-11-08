Будет весело: комик Джимми Киммел снова станет ведущим Оскара 2023

Церемонию вручения премии Оскар 2023 года проведет популярный комик Джимми Киммел. Она состоится 12 марта 2023 года.

Это будет третье появление Джимми Киммела в роли ведущего на Оскаре. Впервые это произошло в 2017 году. До этого комик проводил церемонии вручения премии Эмми.

Читайте также Фильм "Клондайк" о крушении MH17 – претендент от Украины на борьбу за премию Оскар-2023

Джимми Киммел станет ведущим Оскара 2023 года

Представляем ведущего 95-й церемонии вручения премии Оскар Джимми Киммела. Добро пожаловать обратно!

– написали они.



Джимми Киммел станет ведущим Оскара 2023 / Скриншот

Украинский Оскаровский комитет избрал фильм, который будет представлять Украину среди претендентов на премию Оскар-2023 в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Им стала лента "" Марины Эр Горбач.мы узнаем, попал ли он в шорт-лист Оскара.

Церемония вручения Оскар пройдет в театре "Долби" 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.