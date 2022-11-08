Будет весело: комик Джимми Киммел снова станет ведущим Оскара 2023
8 ноября 2022 , 11:24Читати новину українською
Источник:Твиттер The Academy
Церемонию вручения премии Оскар 2023 года проведет популярный комик Джимми Киммел. Она состоится 12 марта 2023 года.
Это будет третье появление Джимми Киммела в роли ведущего на Оскаре. Впервые это произошло в 2017 году. До этого комик проводил церемонии вручения премии Эмми.
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Джимми Киммел станет ведущим Оскара 2023 года
Представляем ведущего 95-й церемонии вручения премии Оскар Джимми Киммела. Добро пожаловать обратно!
– написали они.
Джимми Киммел станет ведущим Оскара 2023 / Скриншот
Церемония вручения Оскар пройдет в театре "Долби" 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.