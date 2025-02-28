По словам правоохранителей, в деле обнаружили некоторые моменты, которые требуют детального изучения. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Так, в ордере на обыск указано, что обстоятельства смерти супругов "достаточно подозрительные, чтобы требовать тщательного обыска и расследования".

Как известно, полицию вызвал один из двух работников технического обслуживания, которые регулярно работали на территории дома. Они сообщили, что редко видели супругов лично и в последний раз контактировали с ними за две недели до обнаружения тел.

Что известно о смерти Хэкмена и его жены

Тела 95-летнего актера и его 63-летней возлюбленной обнаружили в их доме в Санта-Фе. Джин нашли в боковой комнате возле кухни, а Бетси – в ванной комнате. Рядом с телом женщины лежала пустая бутылка из-под лекарств и таблетки, а рядом с телом Гекмена – солнцезащитные очки и трость.

Также в доме нашли мертвую овчарку, которая находилась в шкафу рядом с ванной. Две другие собаки супругов остались живыми за пределами дома.

Главный детектив по делу сообщил о наличии "признаков разложения и мумификации" на телах пары, что указывает на то, что актер и его жена умерли достаточно давно.

Тесты на угарный газ в доме не обнаружили опасных веществ. Сейчас ожидаются результаты токсикологических исследований и вскрытия.

Входные двери дома были открытыми, однако признаков постороннего вмешательства, кражи или ограбления правоохранители не обнаружили.