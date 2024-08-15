Звезда фильма "Дневник памяти" Джина Роулендс около 5 лет боролась с болезнью. О потере сообщил сын актрисы.
Смотрите также Ушла из жизни звезда "Черной пантеры" Конни Чиуме
Джина Роулендс умерла в своем доме в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния. Ее близкие были рядом.
Официально неизвестно, какая именно причина смерти актрисы. Однако в июне этого года ее сын Ник Кассаветис сообщил, что его мать борется с болезнью Альцгеймера. В фильме "Дневник памяти" она, собственно, и сыграла женщину с деменцией.
Джина Роулендс / Фото IMDb
Чем известна Джина Роулендс
- Джина Роулендс более 60 лет работала в театре и кино. Она дебютировала на экране в 28 лет в фильме Жозе Феррера "Высокая цена любви".
- В 24 года Джина вышла замуж за актера и режиссера Джона Кассаветиса. Над многими проектами они работали вместе. Джон умер в 1989 году.
- За свои роли в фильмах Джина Роулендс четыре раза была награждена Эмми и дважды - премией "Золотой глобус". За фильмы "Глория" и "Женщина под влиянием" ее номинировали на Оскар за лучшую женскую роль.
- В 2015 году Джина Роулендс завершила карьеру. У нее остался муж Роберт и трое детей: Ник, Александра и Зои Кассаветис.