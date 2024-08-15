Зірка фільму "Щоденник пам'яті" Джина Роулендс близько 5 років боролася з хворобою. Про втрату повідомив син акторки.
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Джина Роулендс померла у своєму будинку в Індіан-Веллсі, штат Каліфорнія. Її близькі були поряд.
Офіційно невідомо, яка саме причина смерті акторки. Однак у червні цього року її син Нік Кассаветіс повідомив, що його мати бореться з хворобою Альцгеймера. У фільмі "Щоденник пам'яті" вона, власне, й зіграла жінку з деменцією.
Джина Роулендс / Фото IMDb
Чим відома Джина Роулендс
- Джина Роулендс понад 60 років працювала в театрі та кіно. Вона дебютувала на екрані у 28 років у фільмі Жозе Феррера "Висока ціна любові".
- У 24 роки Джина вийшла заміж за актора й режисера Джона Кассаветіса. Над багатьма проєктами вони працювали разом. Джон помер у 1989 році.
- За свої ролі у фільмах Джина Роулендс чотири рази була нагороджена Еммі й двічі - премією "Золотий глобус". За фільми "Глорія" та "Жінка під впливом" її номінували на Оскар за найкращу жіночу роль.
- У 2015 році Джина Роулендс завершила кар'єру. У неї залишився чоловік Роберт і троє дітей: Нік, Олександра і Зої Кассаветіс.