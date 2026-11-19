Кстати, его премьера запланирована на 21 января 2027 года. Как сообщает Netflix, новый сезон подготовил для семьи Миллеров очередное испытание на прочность.

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Джорджия, хоть и избежала обвинения в убийстве, однако вновь оказалась на грани банкротства. Ситуацию осложняет ее неожиданная беременность, ведь имя отца будущего ребенка остается тайной даже для нее самой.

Что будет в 4-м сезоне "Джинни и Джорджии"

В то же время темное прошлое героини вновь выходит на поверхность из-за ряда странных событий. Джинни стремится разорвать круг бесконечного хаоса, а юному Остину придется оказаться один на один против всего мира в этот переломный для семьи момент.

К главным ролям возвращаются Брианна Хауи и Антония Джентри. Кроме того, в актерский состав также вошли Феликс Маллард, Сара Вейсгласс, Скотт Портер, Дизель Ла Торрака, Дженнифер Робертсон, Рэймонд Аблек, Кэти Дуглас, Челси Кларк и Натан Митчелл.

А знали ли вы, как изменились актеры сериала "Джинни и Джорджия" за несколько лет?