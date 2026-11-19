До речі, він запланований на 21 січня 2027 року. Як повідомляє Netflix, новий сезон підготував для сімейства Міллер чергове випробування на міцність.

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Джорджія, хоч і уникнула звинувачення у вбивстві, проте знову опинилася на межі банкрутства. Ситуацію ускладнює її несподівана вагітність, адже ім'я батька майбутньої дитини залишається таємницею навіть для неї самої.

Про що буде 4-й сезон "Джинні і Джорджії"

Водночас темне минуле героїні знову виходить на поверхню через низку дивних подій. Джинні прагне розірвати коло безкінечного хаосу, а юному Остіну доведеться опинитися сам на сам проти всього світу у цей переломний для родини момент.

До головних ролей повертаються Бріанна Гові та Антонія Джентрі. Крім цього, до акторського складу також увійшли Фелікс Маллард, Сара Вейсґлесс, Скотт Портер, Дізель Ла Торрака, Дженніфер Робертсон, Реймонд Аблек, Кеті Дуглас, Челсі Кларк і Натан Мітчелл.

А чи знали ви, як змінилися актори серіалу "Джинні і Джорджія" за кілька років?