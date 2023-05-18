Популярный сериал Netflix "Джинни и Джорджия" продолжили на 3 и 4 сезона

Сериал "Джинни и Джорджия" будет продолжен. Компания Netflix заявила, что работает над разработкой 3 и 4 сезонов. Что актеры говорят о новых сериях "Джинни и Джорджия" – читайте дальше.

Премьера второго сезона "Джинни и Джорджии" состоялась в январе 2023 года и сериал стал одним из самых популярных шоу Netflix за всю историю. В результате он вернется еще на два сезона.

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Сериал "Джинни и Джорджия" продолжили на 3 и 4 сезона

Драмедия с Брианной Гови и Антонией Джентри в главных ролях рассказывает историю семьи Миллер, которая переживает взлеты и падения в жизни после переезда в новый город.

Шоуранерша Дебра Фишер заверила, что каждый из актеров смог сделать это шоу мировым хитом с более чем 500 миллионами просмотров (и это число продолжает расти).

Пока детали сюжета держат в секрете, однако мы можем напомнить о главных сюжетных линиях второго сезона:

Большая свадьба Джорджии и Пола со взрывным финалом;

Джинни и Маркус снова расстаются;

Гил возвращается на сцену;

Сложные отношения между Джорджией и Остином;

Новый любовный интерес Джо;

Сара Вейслесс снова сошлась со своим бывшим.

Второй сезон заканчивается тем, что на свадьбу Джорджии врываются полисмены и арестовывают Джоджию.

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Что говорят актеры и съемочная группа о потенциальном 3 сезоне

В разговоре с DigitalSpy Натан Митчелл, сыгравший Зиона Миллера, сказал: "Мне хотелось бы посмотреть, как обстоят дела с Симоной. Я думаю это всегда весело".

Антония Джентри и Феликс Меллард сказали EOnline, говоря об отношениях своих персонажей: "Я думаю, что они всегда будут в жизни друг друга", дополнив: "У них есть что-то особенное, у них есть взаимопонимание друг с другом".

Дебра Фишер сказала The Wrap: "Мы знаем, где начинается и заканчивается 3-й сезон, и мы знаем, чем закончится игра".

Лемперт также заинтриговал: "Миллеры теперь в одной команде, они единственный фронт, и это интересно; мы никогда не видели этого раньше".

Один из фанатов сериала "Джинни и Джорджия" предполагает, что Пол может умереть в следующем сезоне, отметив: "Шоу продлится еще как минимум два сезона, поэтому Джорджия никак не сможет быть замужем все это время, учитывая ее романтические сюжетные линии как основную часть шоу".

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