Опасные проделки Кевина: Джо Пеши получил сильный ожог головы во время съемок "Сам дома 2"
Источник:People
Лента "Сам дома" вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как самая кассовая комедия всех времен. Нам всем было очень весело наблюдать за детскими проделками Кевина, однако в реальной жизни они могли бы привезти к смерти.
Джо Пеши, сыгравший грабителя Гарри, рассказал, что синяков и ушибов нельзя было избежать во время съемок. В частности, он получил сильный ожог головы во время съемки сцены с огненной ловушкой.
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Джо Пеши рассказал о сложных съемках "Сам дома 2"
В интервью изданию People, посвященному 30-летию фильма, Джо Пеши рассказал о съемках второй части "Сам дома". По его словам, сцены, которые делались с целью рассмешить зрителя, были достаточно сложными. Но самым болезненным был момент с огненной головой.
Актер подчеркнул, что подобные трюки в комедии выполняли каскадеры, однако сцена с обожженной головой принадлежала полностью ему: "Я получил сильные ожоги макушки", – отметил он.
Мне повезло, что настоящие тяжелые трюки выполняли профессиональные каскадеры,
– дополнил Пеши.
Во время этой сцены Джо Пеши получил сильный ожог головы: смотрите видео
Хотел бы Пеши повторить роль Гарри
Пеши появился только в первых двух фильмах "Сам дома". Ведь четыре сиквела, снятых после 1992 года, включают в себя новых актеров и сюжетные линии. На вопрос журналиста, думал ли он когда-нибудь о том, чтобы повторить свою роль Гарри в будущей части франшизы, актер ответил, что "трудно воспроизвести" невинную ауру оригинальных фильмов.
"Хотя никогда не говори никогда, я думаю, что было бы трудно воспроизвести не только успех, но и всеобщую невинность оригиналов. Сейчас другое время, взгляды и приоритеты изменились за 30 лет", – сказал Пеши журналу.
Кадр из фильма "Сам дома 2" / Кинориум
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Джо Пеши не общался с Калкиным на съемочной площадке
Кстати, Джо Пеши хотел, чтобы сцены с Кевином были более реалистичными. Поэтому он решил не встречаться на съемочной площадке с Маколеем Калкином и только на репетициях и съемках общаться с ребенком по сценарию. В один из дней Джо даже укусил юного коллегу за палец, чтобы он действительно остерегался его и во фрагменте, где Кевина вешают за кофту на гвоздь, боялся грабителя.
Я помню, что Маколей был очень милым ребенком и даже в его возрасте очень профессионально исполнял роль. Я намеренно ограничил свое взаимодействие с ним, чтобы сохранить динамику между его персонажем Кевином и моим персонажем Гарри,
– сказал он.
Кадр из фильма "Сам дома 2" / Скриншот
Джо Пеши родился в феврале 1943 года, то есть сейчас ему 76 лет. Его творческая деятельность началась еще в 1961 году. В последний раз он сыграл в 2019 году в фильме "Ирландец".