Джо Пеші, який зіграв грабіжника Гаррі, розповів, що синців та забитих місць не можна було уникнути під час зйомок. Зокрема він отримав сильний опік голови під час фільмування сцени з вогненною пасткою.

Дізнавайтеся більше Дивний танець Венздей захопив тікток: вражаючі відео із хореографією Дженни Ортеги

Джо Пеші розповів про складні зйомки "Сам удома 2"

В інтерв’ю виданню People, присвяченому 30-річчю фільму, Джо Пеші розповів про зйомки другої частини "Сам удома". За його словами, сцени, які робилися з метою розсмішити глядача, були доволі складними. Але найболючішим був момент із вогненною головою.

Актор наголосив, що подібні трюки в комедії виконували каскадери, однак сцена з обпаленою головою належала повністю йому: "Я отримав сильні опіки маківки", – зазначив він.

Мені пощастило, що справжні важкі трюки виконували професійні каскадери,

– доповнив Пеші.

Під час цієї сцени Джо Пеші отримав сильний опік голови: дивіться відео

Чи хотів би Пеші повторити роль Гаррі

Пеші з'явився лише у перших двох фільмах "Сам удома". Адже чотири сиквела, зняті після 1992 року, включають нових акторів та сюжетні лінії. На запитання журналіста, чи думав він колись про те, щоб повторити свою роль Гаррі в майбутній частині франшизи, актор відповів, що "важко відтворити" невинну ауру оригінальних фільмів.

"Хоча ніколи не говори ніколи, я думаю, що було б важко відтворити не тільки успіх, а й загальну невинність оригіналів. Зараз інший час, погляди та пріоритети змінилися за 30 років", – сказав Пеші журналу.



Кадр з фільму "Сам удома 2" / Кіноріум

Дізнавайтеся також Помер зірка "Міцного горішка" та "Вокера, техаського рейнджера" Кларенс Гільярд-молодший

Джо Пеші не спілкувався з Калкіним на знімальному майданчику

До речі, Джо Пеші хотів, щоб сцени з Кевіном були більш реалістичними. Тому він вирішив не зустрічатись на знімальному майданчику з Маколеєм Калкіном і тільки на репетиціях та самих зйомках спілкуватись з дитиною по сценарію. В один з днів Джо навіть вкусив юного колегу за палець, щоб він насправді остерігався його та у фрагменті, де Кевіна вішають за кофту на цвях, боявся грабіжника.

Я пам'ятаю, що Маколей був дуже милою дитиною і, навіть у його віці, дуже професійно виконував роль. Я навмисно обмежив свою взаємодію з ним, щоб зберегти динаміку між його персонажем Кевіном та моїм персонажем Гаррі,

— сказав він.



Кадр з фільму "Сам удома 2" / Скриншот

Джо Пеші народився в лютому 1943 року, тобто зараз йому 76 років. Його творча діяльність розпочалася ще 1961 році. Востаннє він зіграв у 2019 році у фільмі "Ірландець".