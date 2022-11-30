Ми зібрали для вас найкращі відео глядачів, які чудово відтворили хореографію Ортеги. Насолоджуйтеся танцем з серіалу "Венздей", який полюбили у 93 країнах світу.

Що пишуть в мережі "Венздей" вже на Netflix: перші відгуки на серіал про доньку Мортисії та Гомеса Аддамсів

Культовий танець "Венздей" вразив глядачів серіалу

Вся дія відбувається на щорічному танцювальному заході Rave'N в Nevermore Academy. Вендзей запалює танцем, хореографію до якого придумала сама актриса Дженна Ортега під пісню Goo Goo Muck американського рок-гурту The Cramps.

Насправді я почувала себе дуже невпевнено. Я сама поставила хореографію, і я думаю, цілком очевидно, що я не танцюристка і не хореографка,

зізналася Ортега.

Танцювальна сцена Венздей у серіалі: дивіться відео

Але її колеги (і мільйони шанувальників) не погодилися б із цим твердженням. Дивний танець захопив тікток і віддані шанувальники сімейки Аддамс почали записувати свої відео із цим драйвовим танцем.

Актори також кажуть, що це їхня найкраща сцена у серіалі: "Це неймовірно", "Вражає". А Луїс Гузман, який зіграв батька Венздей, жартуючи, говорить: "Це реально моя донька?".

Танцювальна сцена Венздей у серіалі: реакція акторів

Про що розповідає серіал

За сюжетом, дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Венздей" 2022: дивіться трейлер онлайн