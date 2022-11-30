Мы собрали для вас лучшие видеозрители, которые восхитили хореографию Ортеги. Наслаждайтесь танцем из сериала "Венздей", который полюбили в 93 странах мира.

Что пишут в сети "Венздей" уже на Netflix: первые отзывы на сериал о дочери Мортисии и Гомесе Аддамсе

Культовый танец "Венздей" поразил зрителей сериала

Все действие происходит на ежегодном танцевальном мероприятии Rave'N в Nevermore Academy. Вендэй зажигает танцем, хореографию к которому придумала сама актриса Дженна Ортега под песню Goo Goo Muck американской рок-группы The Cramps.

На самом деле я чувствовала себя очень неуверенно. Я сама поставила хореографию, и я думаю, совершенно очевидно, что я не танцовщик и не хореограф,

призналась Ортега.

Танцевальная сцена Венздей в сериале: смотрите видео

Но ее коллеги (и миллионы поклонников) не согласились бы с этим утверждением. Удивительный танец захватил тикток и преданные поклонники семейки Аддамс начали записывать свои видео с этим драйвовым танцем.

Актеры также говорят, что это их лучшая сцена в сериале: "Это невероятно", "Впечатляет". А Луис Гузман, сыгравший отца Венздей, шутя, говорит: "Это реально моя дочь?".

Танцевальная сцена Венздей в сериале: реакция актеров

О чем рассказывает сериал

По сюжету дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем, она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Венздей" 2022: смотрите трейлер онлайн