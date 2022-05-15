В своем твиттере Джоан Роулинг иронически спросила: "Итак, кто, как мы надеемся, станет вторым?". К своему сообщению добавила значки флага Украины и кубка.

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Джоан Роулинг намекнула, что Украина победит на Евровидении-2022



Джоан Роулинг намекнула, что Украина победит на Евровидении-2022 / Скриншот сообщения из твиттера

Как известно, Джоан Роулинг поддерживает Украину в ужасающей борьбе с Россией. Автор легендарного "Гарри Поттера" призвала весь мир помочь украинским детям, пострадавшим от нападения Путина. Писательница не только собирает средства со своей благотворительной организацией Lumos, но и сама пожертвовала 1 миллион стерлингов, что равняется 1,3 миллиона долларов.

Кроме этого, в марте Джоан Роулинг ответила Путину после того, как он "втянул" ее в скандал по поводу отказа Запада от русской культуры. Путин сравнил критику автора "Гарри Поттера" из-за трансгендерных взглядов с той, с которой столкнулись российские культурологи.

Он заявил, что Роулинг "упразднили", потому что она "не удовлетворяла требованиям поклонников гендерных прав". "Критикой западной культуры отмены, думаю, лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных жителей за их сопротивление, или тем, кто сажает в тюрьму и травит своих политических оппонентов", – ответила Роулинг.