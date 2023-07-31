Как выглядела и где жила Джоан Роулинг, когда была маленькой – редкие фото с детства

Джоан Роулинг сегодня отмечает 58 лет, а Гарри Поттеру исполнилось 43, их день рождения выпадает на 31 июля. Что известно о Джоан Роулинг, как она выглядела в детстве и где жила – читайте дальше.

Джоан Роулинг родилась 31 июля 1965 года в больнице общего профиля Йейт недалеко от Бристоля и выросла в Глостершире в Англии и Чепстоу, Гвент, на юго-востоке Уэльса. Ее отец, Питер, был авиационным инженером на заводе Роллс-Ройс в Бристоле, а мать, Энн, была научным техником на химическом факультете в Wyedean Comprehensive, где сама Джо ходила в школу.

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Как выглядела и где жила Джоан Роулинг

Энн диагностировали рассеянный склероз, когда Джо была еще подростком, и она скончалась в 1990 году до того, как были опубликованы книги о Гарри Поттере. Джо также имеет младшую сестру Ди.

Юная Джо выросла среди книг. "Я жила для книг", – сказала она. Я была вашим обычным книжным червем, с веснушками и очками Национального здравоохранения".

Джо хотела быть писательницей с раннего возраста. Свою первую книгу – рассказ о кролике по имени Кролик – она написала в 6 лет. А уже в одиннадцать лет она "родила" свой первый роман – о семи проклятых бриллиантах и людях, которым они принадлежали.

Женщина училась в Эксетерском университете, где много читала кроме французской и классической литературы, за что впоследствии получила штраф в размере 50 фунтов стерлингов за просроченные книги в университетской библиотеке. Впрочем, ее знание классики позже пригодилось для создания заклинаний в серии книг о Гарри Поттере, некоторые из которых основаны на латыни.

Писательница год жила в Париже, будучи студенткой. "Это одно из моих любимых мест на земле", – написала Джо после терактов в 2015 году.

Дом, в котором жила Джоан Роулинг в детстве / Википедия

После получения степени она переехала в Лондон и работала на нескольких должностях, в частности, как исследовательница в Amnesty International. "Там, в моем маленьком кабинете, я читала наспех нацарапанные письма, тайно вывезенные из тоталитарных режимов мужчинами и женщинами, которым грозило заключение, чтобы сообщить миру о том, что с ними происходит". Она сказала: "Мое небольшое участие в этом процессе было одним из унизительных и вдохновляющих событий в моей жизни".

Когда Джо написала о Гарри

Идея Гарри Поттера пришла в голову Джо в 1990 году, когда она сидела в поезде из Манчестера в лондонский Кингс-Кросс. В течение следующих пяти лет она начала составлять карту всех семи книг серии. Она писала в основном от руки и постепенно увеличивала количество заметок, многие из которых были поцарапаны на разрозненных клочках бумаги.

Джоан Роулинг / JK Rowling

Взяв с собой свои записи, она переехала в северную Португалию, чтобы преподавать английский язык как иностранный, вышла замуж за Хорхе Арантеса в 1992 году и родила дочь Джессику в 1993 году. Когда позже в том же году брак распался, она вернулась в Великобританию, чтобы жить в Эдинбурге – с Джессикой и чемоданом и первыми тремя главами книги "Гарри Поттер и философский камень".

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В Эдинбурге Джо стала преподавательницей и начала преподавать в городских школах, но продолжала писать в любую свободную минуту. Завершив полную рукопись, она разослала первые три главы литературным агентам, одна из которых написала в ответ с просьбой показать остальные. Она говорит, что это было "лучшее письмо, которое я когда-то получала в своей жизни".

Книга была впервые опубликована издательством Bloomsbury Children's Books в июне 1997 года под именем Дж. К. Роулинг.

"К" означает Кэтлин, имя ее бабушки по отцовской линии. Это было добавлено по просьбе ее издателя, считавшего, что книга явно женского автора может не понравиться целевой аудитории мальчиков.



Подпись Роулинг / BBC

Книга была опубликована в США издательством Scholastic под другим названием (опять же по просьбе издателя) "Гарри Поттер и Философский камень" в 1998 году. В серии о Гарри Поттере было еще шесть названий, каждое из которых достигло рекордного успеха.

В 2001 году Warner Bros. выпустила экранизацию первой книги, за которой последовали еще шесть экранизаций книг, завершившихся выпуском восьмого фильма Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2 в 2011 году.

"Гарри Поттер и Философский камень": смотрите трейлер фильма

Дж. К. Роулинг также написала два небольших сопутствующих тома, которые появились как названия школьных учебников Гарри в романах. "Фантастические звери и где их искать" и "Квиддич сквозь века" были опубликованы в марте 2001 года при поддержке Comic Relief. В декабре 2008 года был опубликован третий сопутствующий том "Сказки барда Бидла" в помощь ее международной детской благотворительной организации Lumos.

В 2012 году была запущена цифровая компания Джоан Роулинг Pottermore, которая в 2019 году стала Wizarding World Digital. Pottermore Publishing продолжает оставаться глобальным цифровым издателем книг о Гарри Поттере, фантастических зверях и волшебном мире.

Также в 2012 году Дж. К. Роулинг опубликовала свой первый роман для взрослых "Неожиданная вакансия" ("Маленький, коричневый"), который в настоящее время переведен на 44 языка и адаптирован для телевидения BBC в 2015 году.



Обложка книги "Неожиданная вакансия" / Фото из соцсетей

В 2016 году Дж. К. Роулинг совместно с драматургом Джеком Торном и режиссером Джоном Тиффани создали новую оригинальную сценическую историю. "Гарри Поттер и проклятый ребенок. Части первая и вторая" открылись в Лондоне, а теперь играют в нескольких местах по всему миру. Книга сценариев (Маленький, Браун) была опубликована в ознаменование открытия спектакля в июле 2016 года и сразу же возглавила списки бестселлеров.

Также в 2016 году Джоан Роулинг дебютировала как сценарист в фильме "Фантастические звери и где их искать" – дальнейшее расширение "Фантастического мира", которое вышло на экраны в ноябре 2016 года и получило признание критиков. Это был первый фильм из серии новых приключений с участием Ньюта Саламандера и действие происходит до времен Гарри Поттера. Второй фильм "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда" вышел в 2018 году, а третий "Фантастические звери: Тайны Дамблдора" – 2022 года.

"Фантастические звери: Тайны Дамблдора": смотрите трейлер

В мае 2020 года во время пандемии Covid-19 летом 2020 года сказка Джоан Роулинг для детей младшего возраста "Икабог" была опубликована бесплатно онлайн для детей во время пандемии Covid-19 и теперь опубликована в виде книги, иллюстрированной детьми, а ее гонорары идут на благотворительные организации, поддерживающие группы населения, пострадавшие от пандемии.

Ее последний детский роман "Рождественская свинка", отдельная приключенческая история о любви мальчика к своей ценнейшей вещи и о том, как далеко он уйдет, чтобы найти ее, уже вышел. В 2023 году Роулинг работает над книгой для взрослой аудитории "Чернило черного сердца".

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Джоан Роулинг замужем за доктором Нилом Мюрреем с 2001 года. Они живут в Эдинбурге со своим сыном Дэвидом (2003 год) и дочерью Маккензи (2005 год).

Джоан Роулинг с Нилом Мюрреем / The Times